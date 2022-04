Foggia, assalto a portavalori sulla A14 tra Molfetta e Bitonto

Traffico paralizzato e cinque veicoli in fiamme: questo il resoconto del tentato assalto a un portavalori avvenuto sulla A14, vicino a Foggia.

Una banda di criminali ha tentato di assalire un mezzo portavalori sulla A14, nei pressi di Foggia, nel tratto tra Molfetta e Bitonto. La rapina è sfumata.

Tentata rapina a un portavolori sulla A14

Traffico bloccato e oltre quattro chilometri di coda per il tentato assalto a un portavalori avvenuto sulla sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Molfetta e Bitonto.

I criminali sono entrati in azione poco prima delle 07:30 di questa mattina, venerdì 29 aprile, al chilometro 656 dell’autostrada, e hanno aggredito le guardie giurate del portavalori. La banda, composta da almeno 5 persone, è stata però respinta, ma era pronta all’evenienza: per agevolarsi la fuga ha dato alle fiamme tre Suv e due autoarticolari, e ha ferito lievemente le tre guardie giurate che viaggiavano con il portavalori.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto, per spegnere le fiamme, son intervenuti i Vigili del Fuoco di Molfetta, accompagnati dalla Polizia stradale e dai Carabinieri. Gli incendi sono stati spenti, ma sono in corso le operazioni di rilievo da parte della Stradale, e quelle di bonifica del tratto. Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 4 km coda in direzione Pescara.

Autostrade per l’Italia consiglia agli utenti diretti verso Pescara di uscire a Bitonto, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Molfetta. Percorso inverso per gli utenti diretti verso Bari.