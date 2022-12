Un bimbo ha perso la vita prematuramente a soli otto anni nei pressi di Borgo Segezia a Foggia. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Un dramma ha sconvolto il foggiano nel giorno di Natale.

Un bimbo di soli otto anni di origini albanesi, è morto dopo essere stato travolto da un’auto a Borgo Segezia (Foggia). Non sono chiari i contorni della vicenda. Alla guida del mezzo era presente una donna.

Foggia, bimbo di soli otto anni investito da un’auto: la vicenda

Stando a quanto emerge dalle ricostruzioni della Polizia, il piccolo si sarebbe trovato in quegli attimi sul ciglio della strada all’altezza della statale 90, tra Foggia e Bovino, in un’area priva di illuminazione.

Il drammatico impatto sarebbe avvenuto in particolare nelle vicinanze di un podere.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere la piccola vittima e a ricoverarla in ospedale. Purtroppo però è morto poco dopo il suo arrivo nella struttura. Giunti sul posto anche gli uomini della polizia stradale e alcune pattuglie delle volanti, infine sono stati effettuate le opportune verifiche e i rilievi di rito.

Veicolo va in testacoda a San Marco in Lamis: gravi due giovani

Sempre nel giorno di Natale e nello specifico nella primissima mattinata, due giovani, un ragazzo ed una ragazza, sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto sul tratto di strada di San Marco in Lamis che porta al centro garganico. Per cause che sarebbero ancora da chiarire, il conducente ha perso il controllo del veicolo, finendo contro un guardrail.

Il mezzo si è poi fermato nel centro della carreggiata. Intervenuti sul posto gli uomini del 118. I due sono stati ricoverati d’urgenza nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Le loro condizioni sono molto critiche.