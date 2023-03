Foggia, donna colpita da una lapide mentre visita il marito al cimitero

Una donna è stata colpita da una lapide di marmo, che si è accidentalmente staccata dal suo supporto, mentre si trovava al cimitero per visitare il marito defunto.

La donna è stata colpita da una lapide al cimitero di Zapponeta

L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 13 marzo 2023 al cimitero di Zapponeta, in provincia di Foggia. La donna, 80 anni, è stata soccorsa da una persona che si trovava nel cimitero nello stesso momento, richiamata dal violento tonfo e dalle grida di dolore della malcapitata.

La donna sarebbe stata colpita a una spalla e una gamba

Il personale del 118 è immediatamente intervenuto e ha portato la donna ferita in codice rosso all’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo con il sospetto di possibili fratture. La donna non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per provare a ricostruire la dinamica di quanto accaduto e accertare le eventuali responsabilità. Secondo le prime informazioni, la lapide sarebbe caduta dalla fila più alta della parete e avrebbe colpito la donna a una spalla e una gamba.

