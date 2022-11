Ritrovato l'elicottero scomparso dai radar in mattinata: nessuno dei passeggeri è sopravvissuto

Intorno alle 9.20 di questa mattina, sabato 5 novembre, un elicottero della compagnia Alidaunia era decollato dalle isole Tremiti in provincia di Foggia con a bordo 7 persone. Nel giro di un’ora, e precisamente verso le 10.30, il velivolo era scomparso dai radar, per poi essere ritrovato intorno alle ore 14:10 di questo pomeriggio.

Purtroppo, grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine, è stato presto possibile ritrovare il velivolo, che si è schiantato al suolo come già i soccorritori avevano temuto fin da subito. Nessuno dei passeggeri a bordo è stato ritrovato vivo.

In base alle primissime ricostruzioni dell’incidente, i resti dell’elicottero sono stati trovati fra San Severo ed Apricena. A renderlo noto poche ore fa è stato il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese.

Fra le sette persone a bordo decedute c’erano a quanto pare anche alcuni turisti sloveni (tutti membri della stessa famiglia), un medico del 118 e i due piloti.La zona del ritrovamento, per la precisione, è Castelpagano di Apricena, in un’area rurale: il mezzo stava facendo ritorno sulla Terraferma dalle Isole Tremiti dov’era partito.

Ora dopo ora alla vicenda si aggiungono nuovi inquietanti tasselli.

A quanto pare, per esempio, è emerso che il medico del 118 che ha deciso di prendere l’elicottero per tornare sulla terraferma avrebbe scelto all’ultimo di salire sul mezzo. Il sindaco delle Tremiti Peppino Calabrese, ha raccontato:

Il medico aveva appena terminato il turno di lavoro ed ha deciso di prendere l’elicottero anziché la nave per le condizioni meteo marine avverse. Qui da noi si è abbattuta una fitta nebbia.

Il primo cittadino del Comune ha poi aggiunto, molto scosso:

L’ultimo contatto con il velivolo lo si è avuto nel territorio tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis. La nostra comunità è sotto choc. Non era mai successo prima una cosa del genere in 30 anni di servizio.