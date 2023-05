Foggia, il boss Prencipe ucciso in un agguato

Lo storico capomafia di Foggia, Salvatore Prencipe, di 59 anni, ritenuto al vertice del clan Trisciuoglio-Prencipe-Tolonese, è stato ucciso nella serata di sabato 20 maggio 2023 in viale Kennedy, alla periferia della città. L’uomo è stato raggiunto da due colpi di fucile. Secondo la prima ricostruzione, Prencipe era in auto nelle vicinanze della sua abitazione, quando è stato raggiunto da uno o più sicari a bordo di una Mercedes, che hanno sparato. Sul posto è intervenuta la squadra mobile.

Salvatore Prencipe era scampato a un agguato 24 anni fa

Salvatore Prencipe era miracolosamente scampato a un agguato mortale 24 anni fa, in cui è morto un innocente. Era il 21 settembre 1999 quando due killer hanno sparato all’impazzata nel bar Elia di Foggia, per colpire il boss, che era in compagnia di altri esponenti della criminalità organizzata della città. I proiettili, però, hanno ucciso l’innocente Matteo Di Candia, di 62 anni, un pensionato che stava festeggiando l’onomastico con gli amici.