Foggia, incidente mortale tra auto e scooter: morto 60enne

Incidente mortale a Foggia. Un’auto e uno scooter si sono scontrati in viale 2 Giugno a San Severo. La vittima è un uomo di 60 anni, Emilio Perrone, fruttivendolo che viveva a San Severo.

Incidente mortale a Foggia: morto Emilio Perrone

San Severo, comune in provincia di Foggia, è completamente sotto shock per la morte di Emilio Perrone, avvenuta a causa di un terribile incidente. L’uomo di 60 anni era un fruttivendolo molto conosciuto nel suo paese. Purtroppo è morto all’ospedale Masselli Mascia in seguito alle gravissime ferite riportate nell’incidente stradale. Lo scontro, tra auto e scooter, è avvenuto nella serata di Ferragosto, in viale 2 Giugno, all’intersezione semaforica con via Padre M.

Da Agnone. “Era una bravissima persona” ha dichiarato chi lo conosceva. Emilio era molto apprezzato a San Severo e la comunità è rimasta davvero scioccata per la sua improvvisa scomparsa.

Incidente mortale a Foggia: le cause

Il 60enne è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Masselli Mascia a bordo di un’ambulanza. Purtoppo è deceduto poco dopo essere arrivato in ospedale. Per cause ancora da accertare da parte della polizia locale, lo scooter con a bordo la vittima si è schiantato in modo molto violento con un’auto in corsa.

Incidente mortale a Foggia: le indagini

Lo schianto è stato davvero molto violento, tanto che le ferite del 60enne sono apparse molto gravi fin da subito. L’uomo, che era molto conosciuto a San Severo, è morto poco dopo essere arrivato in ospedale. Le indagini del sinistro sono state affidate agli uomini della polizia locale, che si sono recati sul posto con una pattuglia dell’infortunistica stradale per effettuare tutti i rilievi utili per le indagini. Per il momento la dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.