Foibe, 10 febbraio esce 'Una vita per Pola' di Zecchi: romanzo a fumetti sull'esodo istriano

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – Uscirà in tutte le librerie il 10 febbraio 'Una vita per Pola-Storia di una famiglia istriana', il primo romanzo a fumetti di Stefano Zecchi, uno dei grandi protagonisti della cultura italiana. Una storia emozionante, drammatica e ricca di avventure di una famiglia istriana in fuga dalla violenza delle truppe jugoslave del maresciallo Tito.

Il volume, pubblicato da Ferrogallico, esce il 10 febbraio per celebrare, con un’opera di straordinaria sensibilità, la Giornata del Ricordo. Con l’adattamento in sceneggiatura di Federico Goglio e i disegni di Giuseppe Botte.

'Una vita per Pola' è l’adattamento a fumetti di Quando ci batteva forte il cuore, il romanzo di Stefano Zecchi dedicato all’esodo istriano. ''Ho scritto un romanzo che oggi si può leggere anche in questo graphic novel, semplice, diretto, immediato nella sua scelta di campo e per la verità che vuole raccontare.

La storia di una famiglia dell’Istria che è vissuta nel periodo di una Storia tragica. Ho cercato di raccontare cosa potesse aver vissuto una famiglia 'normale' nella tragedia di quel tempo, quando Pola stava per essere consegnata a Tito e stava per diventare una città jugoslava dopo millenni di civiltà romana, italiana. Ho voluto raccontare i martirii e le torture subiti dagli italiani, attraverso le vicende di un padre, una madre, un piccolo figlio che abitavano a Pola.

E, insieme alle loro, le storie degli amici che frequentavano, dei compagni di scuola, della gente di una comunità italiana senza le colpe del fascismo, con la sola colpa di essere italiani, di essere orgogliosi di essere gli italiani che vivevano in quelle terre''.