Foibe: Auer, ‘Mi scuso, mai voluto offendere memoria vittima innocente'

Roma, 15 apr. – (Adnkronos) – "Relativamente alla polemiche strumentali che stanno montando intorno al mio intervento su Norma Cossetto in Consiglio del Municipio I nella giornata di ieri, voglio solo precisare che non era mia intenzione offendere la memoria di una vittima innocente di un conflitto armato, e mi scuso se le mie parole sono state in qualche modo fraintese’’.

È quanto dichiara in una nota il consigliere del I municipio di Roma Federico Auer (Sinistra Civica Ecologista).

‘’Tuttavia dispiace che l’occasione del riconoscimento di una figura importante della storia sia stata sfruttata per alimentare divisioni e attriti di parte. La violenza sulle donne va sempre condannata e, aspetto ancor più importante, non deve essere mai strumentalizzata per fini politici.Anche per questo è bene evidenziare che da parte di tutta la Maggioranza si era manifestata la disponibilità a riscrivere l’atto in maniera condivisa, disponibilità che però da parte dell’opposizione non c’è stata”.