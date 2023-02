Foibe: Berrino (Fdi), 'via onorificenza italiana a Tito'

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - “Dopo i fatti di Genova, dove una targa in memoria delle vittime delle Foibe è stata vandalizzata, e a seguito delle provocazioni generalizzate in varie parti d’Italia da parte della sinistra comunista e nostalgica, è cosa buona e molta giusta rev...

(Adnkronos) – “Dopo i fatti di Genova, dove una targa in memoria delle vittime delle Foibe è stata vandalizzata, e a seguito delle provocazioni generalizzate in varie parti d’Italia da parte della sinistra comunista e nostalgica, è cosa buona e molta giusta revocare la decorazione di Gran Cordone, Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica italiana a Iosip Broz Tito. È opportuno che venga ricordato nella nostra Nazione per ciò che egli è stato: infoibatore e dittatore comunista, anti-italiano per definizione.

Lasciargli l’onorificenza è antitetico rispetto al Giorno del Ricordo”. Lo afferma il senatore Giovanni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia di Palazzo Madama.