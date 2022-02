Foibe: De Petris, 'ministro Bianchi chiarisca su circolare e proceda con rigore'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – "E' desolante e gravissimo che a equiparare le Foibe e la Shoah, dopo decenni di analisi sulla unicità dello sterminio nazista degli ebrei, sia proprio il ministero della Pubblica Istruzione, a firma del capo dipartimento Stefano Vasari", afferma la capogruppo di LeU al Senato Loredana De Petris.

"Questa – prosegue la presidente De Petris – non è una semplice gaffe. Non bastano le scuse pur doverose del ministro Bianchi. E' dovere del ministro appurare come sia stato possibile diramare una simile circolare e procedere di conseguenza con il dovuto rigore".