Foibe: Fdi, 'celebrata 'Una rosa per Norma' a Parlamento europeo'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Siamo qui per celebrare anche al Parlamento europeo ‘Una rosa per Norma’, la manifestazione che in tutta Italia si ripete ormai da cinque anni per ricordare il martirio di Norma Cossetto, di cui oggi ricorrono gli ottant’anni, la giovane italiana ch...

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Siamo qui per celebrare anche al Parlamento europeo ‘Una rosa per Norma’, la manifestazione che in tutta Italia si ripete ormai da cinque anni per ricordare il martirio di Norma Cossetto, di cui oggi ricorrono gli ottant’anni, la giovane italiana che perse la vita dopo un martirio di ore e poi gettata in una foiba dai partigiani comunisti di Tito in Istria nel 1943. Norma Cossetto è diventata il simbolo del martirio del popolo istriano, delle decine di migliaia di italiani che vennero uccisi o costretti all’esilio in quei mesi e negli anni successivi". Così il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr, Carlo Fidanza, durante la commemorazione della morte di Norma Cossetto fatta dalla delegazione di Fratelli d'Italia questa mattina a Strasburgo.

Per il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, Nicola Procaccini: "Un ricordo sentito quello di Norma Cossetto, simbolo di una tragedia del secolo scorso che continua a essere presente fin quando noi vorremo tramandarla. E’ importante commemorare oggi affinché non si ripetano gli errori del ‘900. Purtroppo i totalitarismi sono ancora presenti in questo secolo e quindi ricordare la tragedia di Norma Cossetto serve anche a continuare a combattere i totalitarismi che ancora imperversano in questa epoca".