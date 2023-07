Foibe: Gasparri (Fi), 'soddisfazione su viaggi ricordo e altre iniziative'

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Mi unisco alla soddisfazione del sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia e delle Finanze Sandra Savino per l'approvazione del testo unificato NT2 che modifica la legge del 30 marzo 2004, n. 92, che introduce la promozione dei 'viaggi del ricordo', e altre iniziative volte a commemorare e ricordare le vicende del confine orientale e la tragedia delle foibe". Così Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente del Senato.

"Questo testo unificato – continua – è il frutto di un lungo lavoro parlamentare, che partiva anche da un disegno di legge a mia prima firma, e ci tengo a ringraziare il sottosegretario Savino che ha seguito personalmente l’iter in commissione al Senato portandolo finalmente a questa approvazione. Si tratta di un ulteriore segnale dovuto, per il quale ringrazio anche i colleghi che hanno presentato analoghi testi, nei confronti di una tragedia che riguarda tutti gli italiani e che, soprattutto tra i giovani, deve essere studiata e approfondita". "Queste modifiche vanno in questa direzione e offrono l’opportunità di rendere onore, ancora una volta, a chi ha vissuto enormi sofferenze e sono l’occasione per ribadire ancora una volta le verità della storia contro gli ultimi rivoli di negazionismo a cui, qualche volta, ancora assistiamo", conclude Gasparri.