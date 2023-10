Foibe: Lega, 'ok a nostro ddl, ricordare è un dovere'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Bene il via libera, oggi in Senato, al disegno di legge della Lega per la diffusione del ricordo della tragedia delle Foibe. Manteniamo viva la memoria, in particolare nelle giovani generazioni, su questi terribili fatti resi ancora più drammatici dal silenzio...

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "Bene il via libera, oggi in Senato, al disegno di legge della Lega per la diffusione del ricordo della tragedia delle Foibe. Manteniamo viva la memoria, in particolare nelle giovani generazioni, su questi terribili fatti resi ancora più drammatici dal silenzio che li ha avvolti per troppo tempo. L'iniziativa prevede l'istituzione di un concorso annuale per studenti universitari per la realizzazione di un'opera d'arte itinerante a ricordo del dramma delle Foibe da esporre, per un anno, in uno dei tanti capoluoghi di regione italiani". Così in una nota Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato e primo firmatario del ddl Foibe, Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione a Palazzo Madama, e Marco Dreosto, senatore friulano del partito.

"Attraverso l'arte, che educa ad acquisire ulteriori valori e contenuti, onoriamo e ridiamo dignità alle vittime delle Foibe. Inoltre, si istituisce anche un fondo dedicato a sostenere l'organizzazione di 'viaggi del ricordo'. La memoria che parla al cuore, per comprendere in profondità il male procurato da ideologie, dittature e guerra. La Lega è da sempre sensibile al tema: oggi, si compie un passo avanti importante affinché non vengano più occultate 'Verità e Storia'", concludono i parlamentari leghisti.