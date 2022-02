Foibe: Meloni, 'non dimenticheremo martiri del confine orientale'

Roma, 10 feb (Adnkronos) – "Il 10 febbraio è il Giorno del Ricordo delle vittime delle Foibe e dell'esodo istriano, fiumano e dalmata. Non è stato facile far sì che la vicenda dei martiri del confine orientale fosse riconosciuta da tutti. Nonostante, ancora oggi, qualche giustificazionista continui a gettar fango sul dolore e sul sangue di migliaia di persone, l'Italia – con la legge 92 del 2004 – riconosce il dramma che vissero i nostri connazionali e lo celebra così come essi meritano".

Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni.

"Affinché più nessuno debba subire quei torti, affinché tutti possano ricordare cosa – per troppi – ha significato essere italiani: non vi abbiamo dimenticati, non vi dimenticheremo. Anche per questo continueremo a lavorare per rafforzare il legame che lega la nostra Nazione alla comunità ancora presente in quei territori e salvaguardare la cultura italiana nell'Adriatico orientale", aggiunge la presidente di Fratelli d’Italia.