Foibe, Meloni per il Giorno del Ricordo: firmato il Dpcm per celebrazioni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato il Dpcm per le celebrazioni del Giorno del Ricordo: la scritta domani su Palazzo Chigi

«Io ricordo».

È la scritta che si leggerà dalle ore 18 di domani, venerdì 10 febbraio, all’alba di sabato 11, a Palazzo Chigi, su cui sarà proiettato anche il Tricolore italiano. In una nota del governo viene comunicato che «l’organismo si occupa di assicurare un’efficace e coordinata programmazione delle iniziative e delle cerimonie».

Dpcm per le celebrazioni del Giorno del Ricordo

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato il Dpcm per la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio, del Comitato di coordinamento per le celebrazioni del Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata.

L’organismo garantisce un’efficace e coordinata programmazione delle iniziative e delle cerimonie proposte dalle Amministrazioni in occasione della solennità civile istituita dalla legge n.92 del 30 marzo 2004.

Il ricordo delle foibe a Sanremo

Il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano chiede di ricordare al Festival di Sanremo le vittime delle Foibe, domani, durante il Giorno del Ricordo. Ma Amadeus prende tempo. «Credo sarebbe un gesto importante che il Festival di Sanremo dedicasse un momento, domani sera, proprio al Giorno del Ricordo» ha affermato il ministro, rivolgendo un appello agli organizzatori del Festival affinché «si dedichi uno spazio, all’interno dell’evento, al giorno del ricordo delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata».