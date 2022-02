Foibe: Scognamillo (portavoce consulte studenti), 'ci dissociamo da circolare Versari'**

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – "Come Coordinamento Nazionale delle Consulte Studentesche abbiamo il dovere di dissociarci dalla divisione dell'umanità in categorie, riportata nella circolare del direttore Versari ai dirigenti scolastici. Noi studentesse e studenti sentiamo il bisogno di condannare quanto scritto, poiché siamo parte integrante della comunità scolastica".

Lo riferisce all'Adnkronos il portavoce nazionale delle Consulte provinciali degli studenti Marco Scognamillo che aggiunge: "Chiediamo che siano i docenti ad orientare l'attività didattica e non i tecnici del ministero, vista anche la libertà dell'insegnamento che caratterizza il nostro Paese".

"La ripartizione delle persone in 'categorie' è qualcosa di abominevole, ampiamente superata nella concezione comune, se non per pochi casi di intolleranza – prosegue il portavoce – E' inaccettabile che nel 2022 ancora ci definiamo per categorie, assimilabili a quelle che un tempo erano definite con il nome di razza.

Inoltre, comparare lo sterminio ragionato, razionalizzato e pianificato nei minimi dettagli ad un altro con caratteristiche totalmente diverse ed incomparabili, è profondamente sbagliato", conclude.