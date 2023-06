Folla davanti a San Raffaele, imponenti misure di sicurezza

Milano, 12 giu. (askanews) – È stato il fratello Paolo il primo ad arrivare stamani intorno alle 9:20 all’ospedale San Raffaele per visitare Silvio Berlusconi, seguito nel giro di pochi minuti, dai figli Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio. Ingressi ravvicinati e improvvisi dal cancello di via Olgettina 60 che hanno fatto subito pensare ai presenti a un aggravamento della situazione, nonostante l’ospedale di primo mattino, abbia riferito di una “notte tranquilla”. All’interno con Berlusconi anche la compagna Marta Fascina che, come nei precedenti giorni di ricovero, gli è stata sempre a fianco.

Una volta diffusa la notizia della morte del leader di Forza Italia davanti al cancello dell’ospedale si è radunata una folla di giornalisti e operatori tv, oltre che di passanti, tanto che la polizia locale è dovuto intervenire con un presidio di diversi agenti per gestire il traffico.

Il leader di Forza Italia era stato di nuovo ricoverato venerdì per “accertamenti programmati” anticipati. In precedenza era stato dimesso il 19 maggio alla fine di una degenza durata 45 giorni in seguito a una polmonite, complicanza di una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo.