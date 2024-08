Folla di curiosi al molo per seguire recupero corpi

Porticello (Palermo), 21 ago. (Adnkronos) – Una folla di curiosi, tra cui anche numerosi bambini portati dai genitori, si è assiepata da alcune ore sul molo di Porticello per seguire da vicino il ritrovamento dei corpi dei dispersi del naufragio del veliero britannico Bayesian. Con il cellulare in mano, c'è chi fa la diretta su Tik Tok o su Facebook per immortalare i movimenti delle motovedette dei Vigili del fuoco e della Guardia costiera che fanno su e giù dal punto del naufragio del lussuoso yacht affondato nella notte tra domenica e lunedì a poche decine di metri dalla terraferma. E' un via vai continuo dal molo. C'è chi arriva con il bambino nel passeggino, o c'è chi porta i figli in braccio. Ma tutti vogliono un posto in 'prima fila' per seguire da vicino il ritrovamento dei cadaveri. Nello stesso posto ci sono anche le decine di giornalisti arrivati da tutto il mondo per seguire questa vicenda.