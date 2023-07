Folla di fan in festa per il debutto da sogno di Leo Messi negli Usa

Folla di fan in festa per il debutto da sogno di Leo Messi negli Usa

Milano, 22 lug. (askanews) – Una grande festa per i tifosi di Lionel Messi fuori dall’Inter Miami Stadium di Fort Lauderdale prima del debutto della stella per il suo nuovo club contro il Cruz Azul del Messico. Un debutto da sogno per il fuoriclasse argentino, 36 anni, campione del mondo, entrato dalla panchina al 54′ nella partita tra il suo Inter Miami e il Cruz Azul (con la sua squadra avanti 1-0) nel torneo messicano-statunitense Leagues Cup. In quaranta minuti Messi ha mostrato tutto il suo repertorio: dribbling, veroniche e assist. Sul punteggio di 1-1 si è procurato una punizione dai venti metri, disegnando con il sinistro una parabola perfetta, il pallone all’incrocio dei pali.