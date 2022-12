Un uomo con un fucile semi automatico ha iniziato a sparare a caso contro le case e le auto in sosta, durante la notte, a Siena.

Il 50enne è stato fermato e denunciato.

Follia a Siena: spara a caso contro auto e case con un fucile

Un uomo con un fucile semi automatico calibro 20 ha iniziato a sparare a causa contro le case e le auto in sosta, in piena notte. Un 50enne italiano è stato denunciato per minaccia e danneggiamento continuato. Il fatto è accaduto a Radda in Chianti, in provincia di Siena. A dare l’allarme alla centrale operativa dei carabinieri di Poggibonsi sono stati i residenti della zona, dopo che hanno sentito diverse esplosioni.

Gli agenti hanno predisposto un dispositivo d’emergenza, l’area è stata posta in sicurezza e i carabinieri sono riusciti a convincere l’uomo a deporre il fucile. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per nessuno.

Momenti di paura a Siena: tre auto danneggiate

Il bilancio finale è stato il danneggiamento di tre autovetture in sosta, oggetto di fucilate, e la grande paura dei residenti, che si sono barricati in casa. Al 50enne, residente in un comune vicino a Radda in Chianti, nella provincia di Firenze, sono state sequestrate tutte le armi legalmente detenute.

L’uomo, con problemi psichici, è stato affidato alle cure dei sanitari per un tso disposto dal sindaco di Radda in Chianti.