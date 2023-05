Follia al Giro d'Italia: pubblico invade la strada

Scene di follia e incoscienza al Giro d'Italia: pubblico invade la strada per mostrarsi in tv. Ciclisti riescono a scansarli all'ultimo secondo

Follia nel corso della 19esima tappa del Giro d’Italia, la Longarone – Tre Cime di Lavaredo. Una delle tappe più attese che ha visto numerosi curiosi affollare le strade dove sono sfrecciati gli atleti. Proprio il pubblico, una parte di esso, s’è reso tristemente protagonista.

Qualcuno ha infatti esagerato, rischiando di provocare danni seri agli atleti e anche a loro stessi. Nel tratto finale della tappa alcuni tifosi hanno invaso la strada, in particolare un uomo, nel tentativo di farsi riprendere dalle telecamere, ha dato le spalle al gruppo di ciclisti, tagliando loro la strada.

Il folle, intento a guardare la telecamera posta sull’auto dedicata, non ha dato retta al gruppo di atleti prossimo all’arrivo, tra questi anche Mattia Bais, che è riuscito a scansarlo per pochissimo, evitando di travolgerlo.

Non è stato l’unico, poco distante anche una ragazza, intenta a scattare un selfie, ha invaso la carreggiata, così come anche un’altra donna, intenta a mettersi in mostra davanti alle telecamere. Un gesto di follia e incoscienza – a cui il Giro d’Italia non è nuovo – che poteva costare tanto.