Follia eclissi in Nord America, migliaia radunati a Stonehenge II

Roma, 8 apr. (askanews) – Nel parco di Stonehenge II di Ingram, in Texas, una replica dello storico sito britannico, si sono radunati osservatori da tutto il mondo per vedere l’eclissi di sole, accampati con tende e strumenti d’osservazione.

A differenza dell’originale, Stonehenge II non è allineato al cielo, ma ha comunque attirato astronomi dilettanti che non vedono l’ora di assistere allo spettacolo unico e in luogo che comunque crea suggestione.

C’è eclissi mania in tutto il Nord America: l’ombra della Luna atterrerà sulla costa messicana del Pacifico alle 14:07 locali per poi passare verso Nord-Est attraverso una fascia di 15 stati degli Stati Uniti e verso il Canada, uscendo dal continente sopra Terranova poco meno di un’ora e mezza dopo.

Lungo il “percorso di totalità” dell’eclissi, dove la Luna oscurerà completamente la luce del Sole per alcuni minuti, sono previsti festival, feste e persino un matrimonio di massa, sempre che le nuvole di pioggia non facciano da guastafeste, come potrebbe accadere negli Stati Uniti meridionali e centrali.

Il percorso di eclissi totale di quest’anno è largo 115 miglia (185 chilometri) e sarà visibile da quasi 32 milioni di americani, con altri 150 milioni di persone che si troveranno in una zona di passaggio.