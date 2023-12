Follia in Turchia, arbitro preso a pugni e calci in campo

Milano, 12 dic. (askanews) – Campionato sospeso a tempo indeterminato in Turchia per l’incredibile atto di violenza che ha visto protagonista il presidente del club Ankaragucu, Faruk Koca che ha colpito con un pugno il direttore di gara Halil Umut Meler al termine del match di Super Lig tra l’Ankaragucu e il Caykur Rizespor, terminato con il risultato di 1-1.

Il presidente della squadra di casa al termine di una partita ad alta tensione, è entrato in campo e si è diretto verso il direttore di gara, che in quel momento stava parlando con i giocatori del Rizespor. Koca ha così colpito l’arbitro, rimasto totalmente sorpreso, con un violento pugno al volto, provocando la caduta dello stesso, che una volta a terra è anche stato colpito da diversi calci prima di essere portato in salvo.

L’aggressore, ha confermato il ministro della Giustizia turco Yilmaz Tunc, è stato arrestato insieme ad altre cinque persone.

“La violenza commessa contro l’arbitro Halil Umut Meler dopo la partita ha provocato una forte reazione da parte di tutti noi. La condanno fermamente. Il Ministero della Giustizia, il Ministero degli Interni, la polizia, tutti insieme abbiamo preso le misure necessarie”.

L’arbitro, ricoverato in ospedale per le ferite riportate, ha avuto un breve colloquio telefonico col presidente turco Recep Erdogan.

“Al momento ho una ferita sotto l’occhio. Non c’è altro. Qui in ospedale mi curano bene, grazie a loro mi hanno dato tutto il sostegno”, ha detto Meler che dovrebbe essere presto dimesso.