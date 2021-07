Fond. Brunello e Federica Cucinelli, Arcidiocesi e Eni insieme per restauro facciate del duomo di Perugia

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, l’Arcidiocesi di Perugia ed Eni gas e luce insieme per il restauro delle facciate della Cattedrale di San Lorenzo in Perugia. Si è svolta questa mattina, infatti, alla presenza di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Gualtiero Bassetti, di Brunello Cucinelli Presidente della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, di Alberto Chiarini Amministratore Delegato di Eni gas e luce, dell’architetto Elvira Cajano Soprintendente all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, del Sindaco di Perugia Andrea Romizi, e di Mons.

Fausto Sciurpa, Arciprete della Cattedrale, la conferenza stampa di presentazione del progetto per il restauro delle facciate della Chiesa di San Lorenzo, Cattedrale di Perugia.

Gli interventi che beneficeranno del cosiddetto 'Bonus facciate' istituito con la legge finanziaria del 2020, saranno realizzati grazie al sostegno economico della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli ed Eni gas e luce che con il progetto CappottoMio oltre a realizzare i lavori con i suoi partner, acquisterà il credito derivante dalla detrazione fiscale al 90% prevista.

I lavori iniziati il 12 luglio riguarderanno il restauro conservativo delle facciate frontali e laterali, della scalinata esterna e del monumento bronzeo a Giulio III. Sono previsti inoltre interventi di ripulitura delle pietre, rimozione di alcuni inserti di cemento applicati come giunti tra le pietre in vecchi restauri che verranno sostituiti con materiali e modalità compatibili con i principi del restauro conservativo e l’importanza storico-artistica del monumento. "La cattedrale di San Lorenzo, cuore e punto di riferimento della vita liturgica di tutta la comunità diocesana, esprime, anche nella sua collocazione e nella sua configurazione architettonica, il centro nevralgico della Perugia civile e religiosa", sottolinea il Cardinale Bassetti.

"Con le sue mura imponenti e disadorne – rileva – richiama con forza la precarietà dell’esistenza, dove il 'non finito' manifesta tutta l’incompletezza umana, che solo in Dio raggiunge il pieno compimento e splendore. I suoi immensi spazi, vuoti durante il tempo di pandemia, ci hanno impressionato ed emozionato. Con la ripresa dei flussi di persone e soprattutto della vita liturgica, si avverte quanto mai necessario il restauro delle possenti prospetti laterali che da secoli sorreggono questo edificio maestoso eppure fragile, stretto insieme da un delicato equilibrio architettonico.

Ringrazio pertanto Eni gas e luce, la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e quanti, con un gesto di cuore, di fede e di grande lungimiranza, hanno assunto l’iniziativa di ristrutturare le facciate della cattedrale di Perugia. Si tratta di un lavoro complesso e raffinato, impegnativo ma destinato a durare nel tempo, che darà nuova vita e splendore alla nostra Chiesa madre", sottolinea il Cardinale Bassetti.

Quando, in tutti questi anni trascorsi, sottolinea Brunello Cucinelli, "mi capitava di passare accanto alla nostra bella cattedrale, non potevo fare a meno di meravigliarmi per la sua maestosità e bellezza e pensavo sempre al giorno in cui avrei potuto fare qualcosa per custodirla per chi verrà dopo di noi. Questo giorno celebra quindi per me la realizzazione di un bel sogno, quello di un restauro fortemente voluto dalla sensibilità del mio amico il Cardinale Bassetti, garantito dall’esperienza e dalla saggezza della nostra nuova Soprintendente, Elvira Cajano, e reso possibile dalla professionalità di Eni gas e luce e dalla Fondazione di Famiglia, con sincero e grande amore per Perugia. Diceva John Ruskin che la custodia dei monumenti è un atto di alta moralità e rispetto per la storia, e mi affascina pensare che in questo caso quello che stiamo custodendo è simbolo altissimo di arte e della spiritualità di tutto un popolo».

"Grazie alla lungimiranza del Cardinale Bassetti e la collaborazione con la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli – commenta Alberto Chiarini, l'ad di Eni gas e luce – siamo riusciti, con il supporto dei nostri partner che realizzeranno i lavori, a rendere realtà il restauro della cattedrale di Perugia, dove sfrutteremo in pieno i vantaggi offerti dal bonus facciate 90%. Eni gas e luce garantirà la supervisione e ne acquisterà il relativo credito fiscale che servirà a compensare gran parte degli oneri necessari per la realizzazione degli interventi".

L’attenzione alle persone e in particolare alle tematiche di efficienza energetica e di recupero del patrimonio urbanistico e artistico, come la Cattedrale di San Lorenzo, aggiunge Chiarini, "rientrano ancora di più tra gli impegni della nuova Eni gas e luce che dal 1 luglio ha aggiornato il suo statuto diventando Società Benefit. Essere Società Benefit significa unire agli obiettivi di profitto anche lo scopo di avere un impatto positivo sulla società, le comunità, le persone e anche sull’ambiente e segna per noi un ulteriore passo nella realizzazione degli impegni portati avanti negli ultimi anni con l’obiettivo di aiutare le persone e le aziende a fare un uso migliore dell’energia, per usarne meno".