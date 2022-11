Fondazione Arena di Verona a New York per il 100° Opera Festival

Roma, 12 nov. (askanews) – Successo a New York (il 9 e 10 novembre scorso) per la tappa centrale del tour mondiale di Fondazione Arena per la promozione dell’edizione numero 100 del Festival lirico all’Arena di Verona che si svolgerà dal 16 giugno al 9 settembre 2023. Dopo l’incontro con gli operatori turistici e la stampa in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di New York ed ENIT, si è tenuto un concerto completamente esaurito alla prestigiosa Carnegie Hall con acclamati solisti attesi al Festival.

Il maestro areniano Federico Brunello ha accompagnato la soprano cubano-americano Monica Conesa, giovane promessa che all’Arena ha esordito come protagonista di Aida.

Cecilia Gasdia, Sovrintendente e Direttrice artistica della Fondazione Arena di Verona: “Siamo qui nell’istituto di cultura italiana alla presenza del Console Generale d’Italia a New York, Fabrizio Di Michele, e del Direttore dell’Istituto italiano di Cultura Fabio Finotti, siamo molto felici del pubblico numerosissimo, abbiamo presentato il nostro 100° festival perché l’Arena di Verona è stata fermata solo dalle due gerre mondiali e dal covid quindi l’anno prossimo cadrà questo 100° festival”.

Il Direttore dell’Istituto italiano di Cultura Fabio Finotti: “Per noi l’Opera è uno degli elementi fondamentali dell’italianità, un’esperienza che ha coinvolto tutto il mondo e permette ancora di parlare italiano in tutti i teatri del mondo”.

“È importantissimo portare l’Arena negli Usa perché bisogna portare ancora di più gli Usa verso l’Arena e il territorio che rappresenta perché l’opera è la punta dell’iceberg di una grande ricchezza di offerta e esperienza che può facilitare un turismo internazionale”.

In vista del 100esimo Festival areniano, Fondazione Arena di Verona ha organizzato un tour internazionale iniziato il mese scorso nella capitale della Romania e che proseguirà con 10 eventi in numerosi paesi in tutto il mondo fino a maggio 2023.

Grande è l’attesa per il Festival lirico 2023. Un appuntamento che sin dalla sua prima edizione nel 1913 ogni anno richiama una platea di spettatori da ogni parte del mondo. Il 100° Arena di Verona Opera Festival offrirà 50 sere in cui si alterneranno per la prima volta 8 titoli d’opera, 4 serate di gala e un concerto con Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.