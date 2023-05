Fondazione Cariparma, 25 milioni per sostenere 440 progetti

Parma, 11 mag. (askanews) – A scuola, nei centri per anziani, vicini alle startup e a chi fa ricerca. La Fondazione Cariparma è stata accanto a chi si prende cura delle persone più deboli, a chi protegge i beni artistici e a chi diffonde la lettura. E’ quello che emerge dal bilancio economico e dal bilancio di missione 2022 presentati a Palazzo Pallavicino di Parma.

“Dietro i numeri ci sono le persone – ha ricordato il direttore generale Antonio Lunardi -. Sia nel processo decisionale che nei risultati finali. Le persone che fanno la differenza. Quindi le persone degli organi e quelle della struttura, che hanno permesso un risultato finanziario ed economico importante della fondazione”.

A fronte di circa 700 progetti presentati lo scorso anno, 440 sono stati sostenuti attraverso l’erogazione di 24 milioni di euro. Un’attenzione particolare è stata rivolta all’ambiente per capire insieme a tutti gli attori del territorio come tutelarlo e come vivere in armonia in modo sostenibile. “Noi stiamo crescendo e stiamo distribuendo sempre di più, viaggiamo sui 25 milioni di euro all’anno, che è una cifra importantissima” ha spiegato il presidente di Fondazione Cariparma, Franco Magnani. “Purtroppo sono aumentate le povertà e le necessità per cui non si riesce ad andare allo stesso passo. Purtroppo molte sono le richieste e dobbiamo fare delle differenze”.

Fondamentale in questo passaggio il lavoro in sinergia con le istituzioni, con chi innova, con il privato sociale e il mondo del volontariato. “Il processo decisionale è complicato – ha aggiunto Lunardini -. La parte di indirizzo strategica è fondamentale. Le fondazioni in generale, ma la nostra in particolare, non sono soltanto enti erogatori, ma sono enti che orientano verso nuovi bisogni. Quindi la nostra funzione, tramite nuovi bandi e nuove assegnazioni, sarà anche cercare di aiutare le realtà del territorio a intercettare e rispondere ai nuovi bisogni”.

Con il Bilancio 2022 Fondazione Cariparma ha fatto registrare la performance più alta dal 2010 pari a 37,2 milioni di avanzo d’esercizio, dato che supera del 17% la media dell’ultimo triennio.