Fondazione Cariplo: bandi per la cultura, impegno che si rinnova

Milano, 27 apr. (askanews) – “In questo momento ci sono tre bandi pubblici e un quarto in uscita, due di questi riguardano un tema a cui siamo particolarmente legati in questi ultimi anni, ossia la rigenerazione del territorio attraverso la cultura”. Lo ha detto ad askanews Andrea Rebaglio, vicedirettore Arte e Cultura di Fondazione Cariplo.

“Uno si chiama Luoghi da rigenerare – ha aggiunto – e restituisce luoghi e spazi alle comunità, l’altro bando si chiama Sottocasa e lavoro in modo più puntuale sull’aggregazione e l’animanzione dei quartieri più difficili delle nostre città. C’è poi un bando che sai chiama Alla scoperta della cultura e che sostiene i primi momenti di avvicinamento tra i bambini e i luoghi della cultura, un po’ in linea con quanto sta facendo Fondazione Cariplo con Aie con il progetto Ioleggoperchè dedicato ai nidi. In uscita poi il bando Per la Cultura, che è il bando principale del settore che sostiene gli operatori di questo campo. Poi ci sono una serie di altri interventi e altri progetti, insieme a soggetti pubblici e privati del nostro territorio per un insieme di interventi che in questo momento hanno un valore poco distante dai 20 milioni di euro. Quindi un impegno importante che anche quest’anno si rinnova”.