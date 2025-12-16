Fondazione Fincantieri: passato e futuro per dialogo con società

Roma, 16 dic. (askanews) – Rafforzare il legame con i territori, valorizzare il patrimonio storico del gruppo e promuovere una cultura dell’innovazione. Sono queste le linee direttrici lungo le quali si è mossa e continua a farlo Fondazione Fincantieri. Ad un anno dal rilancio la Fondazione, diventata sempre più strumento per mettere in dialogo dimensione industriale e società, ha presentato, presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea a Roma, i progetti e le attività che ne segnano il percorso di rilancio.

Tra le novità che guardano al futuro lo Young Advisory Board, un nuovo organo consultivo under 40 pensato per valorizzare il contributo delle giovani generazioni nella definizione delle linee culturali, scientifiche e sociali della Fondazione. L’incontro, che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e della società civile, è stato un’importante occasione di confronto sul ruolo della Fondazione.

Roberto Fogliero, Amministratore delegato Fincantieri: “La Fondazione è la chioma dell’albero e i progetti sono nella direzione della cultura, sia la cultura dell’innovazione, sia la cultura sociale, sia la cultura del passato, quindi continueremo a lavorare per fare dentro la Fondazione, quei lavori fondamentali al nostro piano industriale, ma che hanno un’impostazione culturale, come per esempio il rapporto con i giovani. Quindi oggi lanceremo lo Young advisory board che è la nostra voglia di pensare al futuro, partendo dal passato, ma con i ragazzi dentro”.

L’evento è stata anche l’occasione per presentare il primo volume della Storia della cantieristica italiana nell’età contemporanea. Dall’Unità all’età giolittiana (1861 -1913), a cura del Professor Roberto Giulianelli in libreria dal 16 gennaio 2026. Il libro inaugura un ciclo di cinque volumi che raccontano oltre due secoli di storia del settore e si inserisce in un più ampio progetto di digitalizzazione degli archivi e di ideazione di un museo interattivo, attraverso cui Fondazione Fincantieri vuole valorizzare il patrimonio storico della cantieristica italiana, strumento di conoscenza e cultura per comunità, scuole e pubblico.

Roberto Fogliero, amministratore delegato Fincantieri: “Il volume è un po’ un appunto una base, è una voglia di raccontare nel dettaglio come Fincantieri ha partecipato a ciascuna fase della storia del paese, dal Risorgimento diciamo fino fino a oggi. La fondazione invece è la chioma”.