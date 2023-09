Fondazione Onda, visite gratis in 140 ospedali per giornata cuore

Roma, 21 set. (Adnkronos Salute) – '(H) Open week' dedicato alle malattie cardiovascolari per promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco e patologie valvolari. L'iniziativa, in occasione della Giornata mondiale del cuore, che si celebra il 29 settembre, è organizzata per il terzo anno consecutivo, da Fondazione Onda dal 26 settembre al 2 ottobre. Previste visite gratuite in circa 140 ospedali con il Bollino Rosa di Fondazione Onda.

"Questa iniziativa ha un alto valore sociale – commenta Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda – sottolinea l’importanza della prevenzione primaria e vuole facilitare l’accesso alla diagnosi precoce, rendendo direttamente fruibili anche prestazioni che in molti casi sono gravate da lunghe liste di attesa. Inoltre, vogliamo aiutare a sfatare l’errata convinzione che le malattie cardiovascolari riguardino soprattutto gli uomini, con la grande maggioranza delle donne che ha una percezione molto bassa dei pericoli correlati a queste patologie". Si fa particolare riferimento alle patologie focus dell’(H) Open Week, attraverso un poster informativo che è affisso in tutti gli ospedali aderenti all’iniziativa e post e video interviste a specialisti in ambito cardiovascolare e pazienti che vengono pubblicati sui canali social della Fondazione.

Attiva anche la campagna di sensibilizzazione #Trisdicuore vince la prevenzione' per promuovere la corretta informazione sulle malattie cardiovascolari più comuni in collaborazione con alcune Società scientifiche come Gise, Società italiana di cardiologia interventistica; Sicch, Società italiana di chirurgia cardiaca; Sicve, Società italiana di cardiologia vascolare ed endovascolare e Siprec, Società italiana per la prevenzione cardiovascolare e con la media partnership di Adnkronos, Baby Magazine, Panorama della Sanità, Salutare e Tecnica Ospedaliera