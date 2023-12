Fondazione Open: Giunta Camera chiede 'integrazione istruttoria' a Gup Firenze

Roma, 21 dic (Adnkronos) - La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso all'unanimità di chiedere una "integrazione istruttoria" al Gup del tribunale di Firenze in merito alla richiesta pervenuta alla Camera il 23 novembre scorso di "eseguire il sequestro probato...

Roma, 21 dic (Adnkronos) – La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso all'unanimità di chiedere una "integrazione istruttoria" al Gup del tribunale di Firenze in merito alla richiesta pervenuta alla Camera il 23 novembre scorso di "eseguire il sequestro probatorio di corrispondenza" dei deputati Maria Elena Boschi e Francesco Bonifazi e dell'ex deputato Luca Lotti nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open. Analoga richiesta è stata inviata al Senato per la corrispondenza di Matteo Renzi.

La Giunta, nell'ultima riunione, ha accolto la proposta del presidente Enrico Costa di chiedere "di inviare alla Camera tanto la richiesta di rinvio a giudizio quanto la richiesta di sequestro probatorio formulata dalla procura della Repubblica di Firenze"; una "integrazione necessaria ai fini delle successive valutazioni da parte della Giunta".

Nella riunione si sono espressi esplicitamente i gruppi di FI, FdI (che ha anche chiesto con Dario Iaia di "comprendere a quale titolo l'autorità giudiziaria di Firenze detiene la corrispondenza dei parlamentari di cui si discute"), Lega, Pd e M5s.

(Adnkronos) – Nella sua relazione Costa ha ricostruito la complessa vicenda dell'inchiesta sulla Fondazione Open, nell'ambito della quale la Corte costituzionale ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dal Senato, spiegando tra le altre cose che le comunicazioni oggetto della richiesta del Gup "sono state rinvenute all'interno dei dispositivi informatici sequestrati nel 2019 ad alcuni finanziatori della Fondazione Open nonché nel corso della perquisizione avvenuta presso lo studio legale del Presidente di tale Fondazione".

Si tratta di un totale di 4200 "messaggi elettronici" (email, whatsapp e immagini) scambiati tra il 2012 e il 2019. Inoltre, ha spiegato sempre il presidente della Giunta, "emerge che alcune comunicazioni di cui si chiede l'autorizzazione al sequestro riguardano anche altri parlamentari attualmente in carica, diversi dagli onorevoli Boschi, Bonifazi e Lotti" ma "in relazione a tali parlamentari non è stata tuttavia avanzata specifica richiesta di autorizzazione". Tra i reati contestati dai magistrati c'è quello di illecito finanziamento ai partiti.