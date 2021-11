Roma, 20 nov. (Adnkronos) – "Chi non ha niente da temere, deve fare un bel sospirone di pazienza ma quando non c'è reato, sono gli altri ad dover preoccuparsi. Noi non abbiamo violato nessuna, sono altri che hanno violato la legge".

