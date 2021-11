Roma, 16 nov. (Adnkronos) – "Io non chiederò l'immunità". Lo dice Matteo Renzi a L'Aria che Tira rispetto al voto della giunta al Senato sul caso Open. "Io non chiederò di non prendere quel materiale. Io voterò perchè lo prendano ma quello che farò è andare in tutte le sedi a vedere se hanno violato la legge.

Secondo me è stata fatta una cosa contro la legge, visto che sono un parlamentare, decideranno le sedi competenti ma se qualcuno ha sbagliato dovrà pagare".