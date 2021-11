Roma, 24 nov (Adnkronos) – "Oggi saremo in Giunta al Senato, per mostrare le reiterate violazioni della Costituzione effettuate dall’ufficio del Pubblico Ministero di Firenze. Io non ho violato la legge, spero che il PM possa dire lo stesso". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.