Fondazione Open: Renzi, 'pm frugano nella mia vita cercando reati che non ci sono'

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – "I Pm di Firenze, da tre anni, frugano nella vita mia e di tanti miei amici alla ricerca di reati che non ci sono. La Cassazione, non io, ha detto che i sequestri operati finiscono per avere una 'non consentita funzione esplorativa'.

Eppure, i PM vanno avanti. La richiesta di rinvio a giudizio, attesa e scontata, è stata accompagnata da una forte eco mediatica, tanto per cambiare. Perché chi non ha le prove preferisce fare i processi sui giornali. Quando si arriva in tribunale, poi, è più complicato". Così Matteo Renzi nella enews.

"Di cosa siamo accusati? Di aver rendicontato i soldi – tutti trasparenti, leciti e bonificati – della fondazione, secondo il modello della fondazione.

I PM dicono: 'Eh no, la Leopolda non era organizzata da una fondazione ma era un’iniziativa del partito'. E dunque bisognava registrare i soldi seguendo il modello dei partiti e non delle fondazioni. Cosa cambia nella sostanza? Praticamente nulla. Se mai fosse reato sarebbe un reato formale e bagatellare. Ma la realtà è che non è un reato. Perché chi è stato alla Leopolda sa che la Leopolda – ad esempio – non voleva le bandiere del Pd ma era una iniziativa più ampia, aperta e libera".

"Davanti a questa accusa minuscola, i PM di Firenze hanno speso centinaia di migliaia di euro senza provare alcunché ma realizzando quello che la Cassazione (non io) definisce 'un inutile sacrificio di diritti'. Dunque, se qualcuno ha criticato i PM di Firenze, non sono stato io ma i giudici della Cassazione. E non è un caso che i PM di Milano o Roma, in analoghe inchieste, abbiano evitato di usare gli stessi metodi dei PM fiorentini.

Sul processo Open sarà il Tribunale a dire la parola definitiva. L’udienza preliminare sarà il 4 aprile 2022. Di solito, tra l’udienza preliminare e la Cassazione, passano cinque anni, dunque avremo la verità nel 2027. Mettetevi comodi, noi non abbiamo fretta. Perché chi ha ragione non ha fretta".