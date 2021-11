Fondazione Open: Renzi, ‘portato 4 prove su pm violato Costituzione’ (2)

(Adnkronos) – "Il pm di Firenze -aggiunge Renzi- ha violato la Costituzione in 4 passaggi e ho portato all'attenzione della giunta non la richiesta di non fare il processo a me, io non chiedo che non si faccia il processo a me, io chiedo che si prenda atto della violazione della Carta costituzionale.

Io non ho violato le leggi, il pm fiorentino ha violato la Costituzione. E' una cosa grave, io non ho violato la legge, ma se un pm viola la Costituzione qualche problema ce l'ha questo Paese…".

Le 4 prove portate in giunta sono "l'acquisizione di corrispondenza del giugno 2018 con il dottor Males, sono lo scambio di whatsapp con il dottor Carrai, sono una serie di mail dell'agosto del 2019.

Questi tre -sottolinea il leader di Iv- sono palesi ed evidenti per tutti. Poi il quarto che io trovo molto convincente e che però sarà discusso nella Giunta nelle forme che riterrà è quello relativo all'estratto conto con l'acquisizione da parte del pm in data 11 gennaio 2021".