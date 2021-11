Fondazione Open: Renzi, 'reazione Giunta? c'è stato un significativo ascolto'**

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – "Io non ho fatto richiesta di conflitto di attribuzione in giunta. Io non ho nulla da nascondere. Anche perché il conto corrente è stato pubblicato, non è che torna riservato…". Così Matteo Renzi al termine dell'audizione in Giunta per le Immunità al Senato.

"Io non ho nessun problema, sono qui trasparente. Io penso che siano state violate le prerogative della Costituzione e da quello che ho avuto modo di ascoltare in giunta, mi è parso di trovare un significativo ascolto non per me, ma per il fatto che è giusto che i pm rispettino la Costituzione", risponde il leader Iv a chi gli chiede della reazione della Giunta alla sua audizione. "Ho visto un grande interesse e anche stupore: quattro violazioni della Costituzione è una cosa grave", poi "la relazione, quando sarà votata, vedremo chi la voterà", aggiunge.

"Se un magistrato viola la Costituzione, è un problema per i cittadini. Non per me. A me non cambia assolutamente nulla nella vicenda processuale, sto facendo una battaglia per capire se c'è un pm che ha violato la Costituzione".