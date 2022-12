Fondazione Open: Renzi, 'vicenda non riguarda me ma tutti gli italiani e la giustizia giusta'

Fondazione Open: Renzi, 'vicenda non riguarda me ma tutti gli italiani e...

Roma, 2 dic.

(Adnkronos) – "Ieri il Ministro Nordio ha annunciato un’approfondita e rigorosa ispezione su ciò che è avvenuto in questi mesi a Firenze e che ho denunciato nel libro 'Il mostro'. Oggi i giornali dicono che è una vicenda che riguarda me. Non è così: è una vicenda che riguarda gli italiani". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Io come avete visto mi difendo da solo. Ma chi non ha soldi, chi non ha visibilità, chi non ha (più) forza come può difendersi davanti a un PM che decide di non rispettare le decisioni degli altri magistrati e addirittura della Corte di Cassazione.

Non si discute del caso Open, si discute di che cosa è la giustizia giusta oggi in Italia", aggiunge il leader di IV.