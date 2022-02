Fondazione Open: Renzi, 'vogliono tenermi sotto schiaffo, rispondo colpo su colpo' (2)

(Adnkronos) – "Ho detto -continua Renzi nella enews- che non mi fido di questi magistrati. Il procuratore capo Creazzo è stato sanzionato in via disciplinare dal CSM per molestie sessuali, punito con una pena ridicola e meno male che la legge è uguale per tutti.

Il procuratore aggiunto Turco ha da anni una partita aperta con la mia famiglia e persino l’arresto dei miei genitori da lui voluto è stato annullato dal tribunale della libertà. Il procuratore Nastasi è uno dei magistrati che entra nella stanza di David Rossi a Siena, poche ore dopo che il manager è volato dalla finestra e si è più volte contraddetto nell’audizione di ieri, durata sette ore, presso la Camera dei Deputati".

"L’Associazione Nazionale Magistrati dice che con le mie denunce rischio di 'appannare' l’immagine e la figura dei giudici.

Io credo che se questi magistrati sono appannati agli occhi dell’opinione pubblica (questi magistrati e non altri) non dipende da quello che dico io ma da quello che hanno fatto loro. Sono loro che si sono resi responsabili rispettivamente di molestie sessuali nei confronti di una collega, di sequestri sconfessati dalla Cassazione, di contraddizioni davanti ai parlamentari oggi".