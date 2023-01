Fondazione Pescarabruzzo, al Cineteatro Circus va in scena 'Cosmogonia'

Fondazione Pescarabruzzo sta per mettere in scena lo spettacolo 'Cosmogonia': l'atteso omaggio teatrale all'artista Mario Schifano

Fondazione Pescarabruzzo ha promosso la messa in scena di ‘Cosmogonia‘, uno spettacolo di danza-teatro che vivrà la sua prima presso il Cineteatro Circus di Pescara il prossimo 26 gennaio.

‘Cosmogonia’ è soltanto uno dei tasselli dell’ampio progetto curato dalla Fondazione, la mostra permanente Mario Schifano, ideato per dare nuova luce all’amato regista e pittore, vero punto di riferimento della Pop art italiana ed europea del Novecento.

Fondazione Pescarabruzzo, il debutto a teatro di ‘Cosmogonia’

La data scelta non è casuale, la volontà di Fondazione Pescarabruzzo era quella di ‘far tornare a ballare Cosmo‘, proprio il giorno in cui ricorre il venticinquesimo anno dalla scomparsa del suo artista.

‘Cosmogonia‘ sarà, quindi, rappresentato giovedì 26 gennaio alle ore 21:00, presso il Cineteatro Circus di Pescara con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Lo spettacolo che andrà in scena a teatro sarà guidato dall’attore Sebastiano Tringali, con la partecipazione della voce di Chiara Meschini e della danza di Carlotta Bruni, Elisa Carta Carosi, Matteo Gentiluomo, Rosa Merlino e Paola Saribas. La Fondazione è decisa a riportare sul palco ‘Cosmo‘, la tela circolare di oltre 7 metri di diametro creata trent’anni da Schifano, e acquisita da loro nel 2020.

Il commento di Aurelio Gatti

Il direttore artistico di MDA Danza Aurelio Gatti ha raccontato l’origine dell’opera: “L’idea e il soggetto di Cosmo furono definiti in pochi incontri in Piazza del Popolo e l’opera nacque in meno di una settimana, mentre fu più complessa la realizzazione della tela e del suo supporto: un cerchio di 7 metri di diametro posto su una pedana lignea inclinata.

Il tacito patto di fare qualcosa di non decorativo o destinato alla sola esposizione è stato alla base della sua creazione, e subito è nata l’idea di un dipinto per ‘lavorarci su… danzarci su’, un palcoscenico insomma.” Lo spettacolo teatrale è stato pensato per rappresentare un particolare lato dell’artista, spiega ancora Gatti: “Oggi con Cosmogonia vogliamo celebrare soprattutto il ‘piacere della scoperta’ di Schifano, e per questo lo accostiamo quindi ad Eratostene, celebre studioso del cosmo dell’età antica, come il nostro Schifano curioso di ogni cosa, assetato di sapere e guidato dall’amore per la vita.”