Fondi, Martina Quadrino muore a 13 anni dopo aver mangiato un panino col salame: disposta l’autopsia

Tragedia a Fondi, in provincia di Latina, è qui che la 13enne Martina Quadrino ha perso la vita dopo aver mangiato un panino col salme: indagini in corso.

È una vera e propria tragedia quella consumatasi nella giornata di giovedì 14 aprile 2022 a Fondi, in provincia di Latina, è qui che la giovane Martina Quadrino ha perso la vita dopo aver mangiato un panino col salame. Si indaga sull’accaduto, la Procura ha disposto l’esecuzione dell’esame autoptico sulla salma della 13enne.

Fondi, Martina Quadrino muore a 13 anni: ipotesi shock anafilattico

Martina Quadrino aveva solo 13 anni e una vita ancora tutta da vivere, ma la sua esistenza è stata spezzata da un malore fatale.

La tragica vicenda si è consumata nel pomeriggio di giovedì 14 aprile, la ragazza dopo essere rientrata a casa al termine di un pomeriggio trascorso fuori con le sue amiche e dopo aver mangiato un panino col salame per merenda, ha cominciato a sentirsi male, le sue condizioni sono peggiorate repentinamente, tanto da causarne la morte.

La morte di Martina Quadrino: disposta l’autopsia

Non sono ancora state determinate le cause che hanno portato alla morte di Martina Quadrino, al momento si ipotizza che la giovane possa essere stata vittima di uno shock anafilattico causato dall’ingestione di un alimento a cui era inconsapevolmente allergica.

Per far luce su questa drammatica vicenda e chiarire tutti i punti ancora oscuri, sarà necessario attendere l’esito della autopsia che è stata disposta dalla Procura e che sarà eseguita nella giornata di sabato 16 aprile 2022.

Lutto a Fondi per la morte di Martina Quadrino: un’intera comunita cittadina sotto shock

L’intera comunità cittadina di Fondi è sconvolta dalla notizia della prematura scomparsa della giovane Martina Quadrino e si è mostrata vicina ai genitori della 13enne.

Non resta che attendere gli sviluppi delle indagini condotte dai Carabinieri e l’esito dell’esame autoptico che sarà eseguito sulla salma di Martina per conoscere nuovi dettagli sulle cause della misteriosa morte della ragazza.