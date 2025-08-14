Fondi per le Olimpiadi Milano-Cortina: critiche per l'uso di risorse destinate alle vittime

Controversie e polemiche sull'uso di fondi per le vittime di mafia e usura destinati alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Il governo Meloni ha fatto parlare di sé con un annuncio che ha scosso il panorama politico italiano: 43 milioni di euro, provenienti dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di mafia e usura, saranno destinati a finanziare le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La decisione, formalizzata con l’approvazione del decreto “Sport” in Parlamento, ha acceso un acceso dibattito, sollevando interrogativi e polemiche.

Dettagli della decisione governativa

Con il decreto “Sport”, il governo ha stanziato quasi 400 milioni di euro per le Olimpiadi. Ma perché utilizzare fondi che avrebbero dovuto risarcire le vittime di crimini violenti? Questa domanda ha infiammato il dibattito, con le opposizioni pronte a presentare emendamenti per un utilizzo diverso di questi soldi, tutti però respinti dalla maggioranza. La sottosegretaria Matilde Siracusano ha cercato di giustificare la scelta, affermando che quei 43 milioni non sono una sottrazione di risorse, ma un residuo non utilizzato, destinato a garantire equipaggiamenti e alloggi per le forze di polizia durante l’evento.

“Non viene sottratta alcuna risorsa, ma viene utilizzato un residuo per spese necessarie”, ha dichiarato Siracusano. Ma queste parole non sono state sufficienti a placare le critiche. Le associazioni antimafia, tra cui Libera, hanno definito la decisione “inaccettabile”, sostenendo che i fondi avrebbero dovuto essere utilizzati per sostenere chi si oppone a racket ed estorsioni, fenomeni che purtroppo continuano a essere una realtà nella nostra società.

Reazioni delle opposizioni e delle associazioni

Le opposizioni, tra cui il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, non hanno esitato ad accusare il governo di mettere a rischio risorse già destinate a persone vulnerabili. La decisione di utilizzare i fondi per la sicurezza olimpica è vista come un chiaro segnale di disinteresse nei confronti delle vittime di crimine. Libera ha messo in evidenza che l’usura e l’estorsione non stanno diminuendo, anzi, sono sempre più diffuse, richiamando l’urgenza di interventi sociali e culturali.

La Tazzina della Legalità ha rincarato la dose, denunciando il tentativo del governo di minimizzare una scelta che, secondo loro, tradisce le vittime e i collaboratori di giustizia. “La decisione è uno schiaffo alla dignità di chi lotta per la legalità”, è stata la dura conclusione dell’associazione, evidenziando il messaggio devastante che questa scelta invia alla società.

Implicazioni finanziarie per le Olimpiadi

La decisione di attingere ai fondi per le vittime di mafia si inserisce in un contesto più ampio di difficoltà finanziarie legate all’organizzazione delle Olimpiadi. Inizialmente presentate come un evento a “costo zero”, le Olimpiadi di Milano-Cortina stanno rivelando dimensioni finanziarie considerevoli, con un deficit patrimoniale che nel 2023 ha raggiunto i 108 milioni di euro.

Nel decreto “Sport” sono incluse misure per coprire i buchi di bilancio della Fondazione Milano-Cortina, con un budget complessivo di 328 milioni di euro destinato all’istituzione di un nuovo Commissario per le Paralimpiadi, incaricato di gestire i rapporti giuridici della Fondazione. Questo ulteriore esborso ha sollevato interrogativi sulla sostenibilità finanziaria dell’evento e sull’uso delle risorse pubbliche.

In conclusione, la scelta del governo di utilizzare fondi destinati alle vittime di mafia per finanziare le Olimpiadi ha aperto un dibattito acceso sulle priorità politiche e sociali, gettando un’ombra sull’attesa realizzazione di un evento che dovrebbe rappresentare un momento di grande vanto per il nostro Paese.