Fondirigenti, nuovo avviso da 8 mln euro per innovazione, sostenibilità e resilienza

Roma, 27 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Innovazione, sostenibilità e resilienza, sono le tre parole chiave su cui si focalizza il nuovo Avviso 1/2023 di Fondirigenti, pubblicato oggi, e finalizzato a potenziare le competenze manageriali, hard e soft, necessarie per la competitività. La formazione e l’aggiornamento delle competenze si confermano infatti fattori cruciali, soprattutto in un contesto internazionale mutevole come quello attuale e con una situazione economica tutt’altro che stabilizzata. I numeri crescenti del ricorso alla formazione manageriale mostrano, con chiarezza, che sono sempre di più le imprese che affrontano il cambiamento partendo proprio dall’investimento nelle competenze del management e Fondirigenti, Fondo interprofessionale promosso da Confindustria e Federmanager, ha deciso di affiancare con energia questo sforzo.

Ammontano pertanto a 8 milioni di euro le risorse messe a disposizione dall’Avviso 1/2023, che punta a rafforzare, su tutto il territorio nazionale, alcune fra le competenze più necessarie per affrontare le grandi transizioni e i principali elementi di incertezza (uno fra tutti, il costo dell’energia) che le imprese devono fronteggiare, puntando proprio a favorire, nelle imprese e nei dirigenti, un abito mentale orientato all’apprendimento.

“Le raccomandazioni della Commissione europea – spiega il presidente di Fondirigenti, Marco Bodini – fanno emergere in tutta la sua evidenza l’importanza di facilitare i processi di apprendimento nelle organizzazioni. In occasione dell’Anno europeo delle competenze, abbiamo voluto promuovere questo Avviso, in continuità con le azioni intraprese dal Fondo fino ad oggi, proprio per dare un contributo concreto al consolidamento di una leadership moderna, che ponga il know-how, tecnico e manageriale, al centro dei percorsi di trasformazione”.

Le tre aree di intervento dell’Avviso sono state identificate anche grazie alle attività di ricerca condotte dal Fondo sul territorio e con le imprese, per rilevare i bisogni formativi reali e accompagnare i processi di cambiamento. L’area della innovazione, strettamente collegata alla digitalizzazione, si concentra in particolare sul tema della trasformazione digitale dei processi aziendali, sul governo dei dati e sulla cybersicurezza. L’area della Sostenibilità è articolata nei tre tradizionali ambiti della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Il tema della resilienza è, invece, collegato alla capacità delle aziende di prevenire e adattarsi ad eventi disruptive, con particolare riferimento ai rischi finanziari, ai cambiamenti di mercato (anche internazionali), e ai cambiamenti organizzativi. Ogni impresa potrà scegliere un’unica tematica di intervento fra quelle proposte (con un finanziamento massimo di 12.500 euro ad azienda).

Due sono i focus previsti dall’Avviso, a cui sono dedicate specifiche premialità: il sostegno alla partecipazione delle piccole imprese, che mostrano un accesso ancora limitato alla formazione finanziata dal Fondo, e la promozione di aggregazioni tra imprese che in varie forme collaborano tra di loro, ad esempio nelle filiere, nelle reti, nella catena di subfornitura.

“Attraverso questo Avviso – conclude il direttore generale, Massimo Sabatini – Fondirigenti vuole mettere nelle mani delle imprese e dei loro manager uno strumento in più per attraversare con successo questa fase così complessa: rafforzando, nelle une e negli altri, la capacità di apprendere, possiamo migliorare la loro competitività, e la capacità di resilienza dell’intero Paese”. I termini per la presentazione dei Piani formativi vanno dal 15 maggio al 21 giugno 2023.