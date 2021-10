Fontana (MiTE): Ventotene prima isola a energia rinnovabile

Ventotene, 8 ott. (askanews) – “Con la costituzione della prima isola Italiana a comunità energetica rinnovabile, Ventotene si conferma ancora una volta esempio in Europa di innovazione e visione” , lo ha detto la sottosegretaria al ministero della Transizione Ecologica Ilaria Fontana, intervenendo alla conferenza stampa di istituzione della comunità energetica presso il comune di Ventotene.

“Stiamo avviando una vera e propria rivoluzione chiamata ‘Transizione ecologica’ – ha aggiunto la sottosegretaria – che possiamo declinare in energetica, ambientale, sociale, culturale, burocratica ma necessariamente etica ed integrale.

L’Italia sta facendo la sua parte con la Milleproroghe che prevede un recepimento anticipato della direttiva UE nota come REDII, che recepiremo a brevissimo e che conferita un più ampio respiro alla disciplina normativa ed applicativa. Grazie al Pnrr possiamo mettere a disposizione, delle piccole comunità come Ventotene, risorse economiche cospicue, pari a 1,6 miliardi per ampliare la sperimentazione la ricerca e promuovere investimenti sostenibili”.