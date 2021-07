Fontana: Parco Arcipelago Toscano esempio di gestione ambientale

Roma, 23 lug. (askanews) – Venticinque anni di Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano: 25 anni di conquiste per l’ambiente, ma anche di attività economiche sostenibili, come ha spiegato in occasione dell’anniversario Ilaria Fontana, sottosegretario alla Transizione Ecologica. Il Parco Nazionale fu infatti istituito il 22 luglio 1996, con un decreto firmato dall’allora Ministro Edo Ronchi, ma il clima sociale nelle isole che ne fanno parte (Elba, Giglio, Capraia, Giannutri, Pianosa, Gorgona e Montecristo) era sfavorevole alla sua creazione.

Negli anni invece si è andato affermando come una delle realtà ambientali di maggior successo anche dal punto di vista economico, ora riconosciuta anche dalla certificazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile e dall’inserimento nella Green List dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, una lista dei parchi che coniugano la gestione e conservazione con lo sviluppo sostenibile. Un riconoscimento prestigioso in quanto attribuito a soli 59 parchi nel mondo, di cui tre in Italia.