“Ascolteremo le richieste ma ora siamo già al completo” queste le parole del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, come riporta tg24.sky.it, affrontando il tema dell’immigrazione in Lombardia durante la presentazione del Trittico Regione Lombardia, una competizione ciclistica regionale.

Attilio Fontana sulla questione migranti

Il governatore Fontana sostiene che la Lombardia riceve molti stranieri, molti dei quali non hanno il diritto di rimanere, e che la regione è sovraccarica a livello sociale e di gestione. Saranno disposti a considerare le richieste, ma al momento non possono accogliere ulteriori persone, ha aggiunto sulla questione il governatore “i numeri delle persone accolte in questa regione è superiore a quella di tutte le altre, con conseguenti difficoltà a livello sociale e di gestione. Ascolteremo le richieste ma ora siamo già al completo”.

Questione migranti: servono urgenti misure europee

Il governatore Lombardo ritiene che il problema principale riguardo ai migranti non sia l’apertura di nuovi Centri di rimpatrio in Lombardia, ma piuttosto la necessità che l’Europa affronti la questione e assuma le sue responsabilità. Ha discusso di una situazione preoccupante con l’ambasciatore francese e ha sottolineato la necessità di una soluzione a livello europeo.