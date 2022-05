Fontana: turismo in Lombardia, superati i numeri del pre Covid

Milano, 9 mag. (askanews) – A livello di turismo la Lombardia ha “superato i dati pre Covid, ma soprattutto ha fatto segnare un grande incremento sia per quanto riguarda la montagna, sia per quanto riguarda i laghi”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione della nuova campagna di promozione del turismo in Italia realizzata da ENIT.

“Ci stiamo impegnando – ha aggiunto Fontana – abbiamo iniziato una campagna istituzionale, stiamo dando una mano per contribuire al rilancio delle strutture e dei luoghi storici e con il nostro bando sulla rigenerazione urbana abbiamo dato la possibilità di sostenere 500 comuni, che si potranno presentare rinnovati ai turisti”.

Fontana ha sottolineato poi anche il recupero del turismo enogastronomico. “Nel 2016 il 21% dei turisti indicava l’enogastronomia come motivazione per il viaggio, oggi, dopo il 2021, la percentuale è salita al 52%”.