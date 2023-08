A Fontanelice, nel Bolognese, a tre mesi dall’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, la situazione è ancora molto grave. Gli abitanti hanno deciso di fare un appello.

Fontanelice (Bologna), strada ancora bloccata dopo l’alluvione: l’appello degli abitanti

A Fontanelice, in provincia di Bologna, la situazione dopo tre mesi dall’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna è ancora molto grave. Gli abitanti della zona hanno condiviso un video sui social che ha fatto il giro del web, spingendo le istituzioni a riportare l’attenzione su questo argomento. Nel post, quattro imprenditori lanciano un appello mostrando le condizioni disastrate della strada provinciale 33, detta via della Renana, che collega le province di Bologna e di Ravenna attraverso l’Appenino Tosco-romagnolo. “Non siamo qui a chiedere soldi, vogliamo solo che la strada venga riaperta per la sicurezza e l’incolumità di tutti” hanno dichiarato nel video.

“Purtroppo quello che ci dicono le istituzioni è che non ci sono i fondi per poter sistemare queste strade, non ci sono i progetti, ma noi quello che chiediamo è il vostro aiuto perché questa importantissima strada venga riaperta o che almeno ci venga dato il permesso a noi che viviamo su queste terre, su queste strade, di poter pulire la strada e poterla riaprire. Questo perché ci sono tantissime famiglie e decine di aziende che tutti i giorni mettono a rischio la propria incolumità e sicurezza passando attraverso la strada comunale detta Strappo di Pantani o Salita del Cane, che è una strada davvero pericolosissima, strettissima e con delle fortissime pendenze” hanno aggiunto gli imprenditori.

L’appello dei residenti di Fontanelice

“Vogliamo solo che la nostra strada venga riaperta per la sicurezza e l’incolumità di tutti. Purtroppo l’inverno è alle porte e se quello che ci viene prospettato è l’evacuazione delle nostre famiglie e delle nostre aziende non possiamo restare fermi. Siamo solo una piccola parte delle persone che vivono e che lavorano su questa importante arteria” hanno dichiarato nel video, sottolineando che hanno bisogno che il video venga condiviso per riuscire a far sentire la propria voce alle istituzioni. La richiesta di aiuto sta facendo il giro del web.