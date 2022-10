Fontina Dop di Pascoli Italiani ritirata per Escherichia coli: il lotto richiamato

Il Ministero della Salute ha diramato un'allerta alimentare per dei lotti di Fontina Dop Pascoli Italiani per rischio Escherichia coli

Dopo l’allerta alimentare diramata dal Ministero della Salute nella giornata di ieri per alcuni lotti di gorgonzola dolce di marca Pascoli Italiani richiamati per rischio Listeria, l’ente si è attivato anche oggi, martedì 18 ottobre, per dei lotti di fontina Dop.

Questa volta il rischio è legato all’Escherichia coli.

Pascoli Italiani, ritirati dei lotti di Fontina Dop: sono a rischio Escherichia coli

Nella giornata di oggi, martedì 18 ottobre ottobre 2022, è stato ritirato dal mercato un lotto di fontina Dop da 250 grammi del marchio Pascoli Italiani, il C252105286. Questo lotto era stato prodotto per per Eurospin da Cooperativa Produttori Latte e Fontina soc. coop. a r.l, il rischio sarebbe legato ad una possibile contaminazione da Escherichia coli.

Il comunicato del Ministero della Salute

A diramare il comunicato del ritiro è stato, come di consueto accade in questi casi, il Ministero della Salute, che spiega in una nota: “Il motivo del richiamo è una possibile presenza di Escherichia Coli, produttori di shiga tossina (STEC). I consumatori sono invitati a non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per la sostituzione o l’eventuale rimborso.”