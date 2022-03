Foo Fighters, morto Taylor Hawkins: batterista aveva 50 anni

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – E' morto Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters: aveva 50 anni. La band si trovava a Bogotà, in Colombia, dove ieri sera avrebbe dovuto esibirsi nell'ambito del tour in Sud America.

La notizia del decesso, le cui cause sono ancora in via di accertamento, è arrivata direttamente dai social della band: “La famiglia Foo Fighters è devastata dalla tragica e prematura perdita di Taylor Hawkins.

Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa vivranno con tutti noi per sempre. I nostri cuori sono con sua moglie, i suoi figli e la sua famiglia e chiediamo che la loro privacy sia trattata con il massimo rispetto in questo momento difficile da immaginare”, ha scritto la band che domani era attesa al Lollapalooza in Brasile. In Italia, il gruppo capitanato da Dave Grohl dovrebbe arrivare il 12 giugno, all’I-Days di Milano.