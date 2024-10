Food: da In-Sane e Kuiri nasce 'Star Kitchen' per trasformare i talent in marchi del settore

Roma, 9 ott. (Labitalia) – Partecipata al 51% da In-Sane (in-sane.it) e per il 49% da Kuiri (Kuiri.it), Star Kitchen (starkitchen.it) è la nuova società attraverso cui il Gruppo Idntt intende crescere sul mercato B2C del Food & Beverage, mettendo a sistema e valorizzando le attività dei content creator del portafoglio della sua partecipata In-Sane e le competenze consolidate di Kuiri, azienda milanese a cui fa capo un network di cucine metropolitane con spazi e attrezzature condivisibili secondo i parametri del ‘Cloud kitchen’. Obiettivo di Star Kitchen è la creazione di veri e propri nuovi marchi nell’ambito della ristorazione in partnership con Talent selezionati che andranno a conferire la proprietà intellettuale connessa al proprio nome in modo esclusivo all’interno di un veicolo societario. Da un lato, dunque, Star Kitchen metterà a disposizione location, organizzazione, esperienza, metodo, tecnologia, processi, tecnica e logistica per l’avvio e la gestione dell’attività di ristorazione, dall’altro il talent si farà carico della promozione e delle attività di marketing.

“Questo progetto rappresenta un passo significativo nella visione evolutiva del talent management di In-Sane, in cui il content creator non è più solo una figura influente nel mondo digitale, ma diventa un marchio autonomo e riconosciuto nel settore industriale. Nel trasformare i content creator in veri e propri brand, In-Sane è in grado di fornire loro tutte le risorse necessarie per il successo: dalla consulenza alla strategia, dall’organizzazione alle operation, fino al supporto finanziario per la realizzazione dei progetti imprenditoriali. Grazie a questa visione innovativa, siamo in grado di accompagnare i nostri talenti non solo nel mondo dei social media, ma anche nel mercato reale, aiutandoli a costruire imprese solide e sostenibili che riflettono appieno la loro personalità e le loro passioni”, afferma Alberto Martinelli, Ceo e Partner di In-Sane srl.

Il primo progetto Star Kitchen a partire nasce dalla relazione consolidata tra In-Sane e Mirco Alessandrini, in arte Cicciogamer89, uno dei content creator più influenti nell’ambito del gaming, con una fanbase che conta oltre 3,6 milioni di iscritti su YouTube, oltre 1,6 milioni di follower su Instagram e 387mila iscritti sul canale Twitch. Dopo il grande successo degli hamburger di Cicciogamer – che hanno generato in soli 6 mesi di test, unicamente tramite il servizio Deliveroo in poche città italiane, oltre 500.000 euro di fatturato – il progetto prevede, entro la fine dell’anno, l’avvio dell’attività ristorativa con il primo ristorante a Roma di Cicciogamer.

“Sono felice di annunciare la creazione di un’azienda dedicata allo sviluppo del mio personal brand nel mondo food, con due partner di grande esperienza come Kuiri e In-Sane”, commenta Mirko Alessandrini, in arte Cicciogamer89. “Insieme abbiamo costruito un progetto ambizioso – spiega – che partirà con la prossima apertura del mio primo ristorante a Roma e proseguirà attraverso la creazione di prodotti alimentari esclusivi a marchio Cicciogamer89, master class di cucina in collaborazione con rinomati esperti di settore, pop-up store nelle più grandi città italiane, food track itineranti, Delivery e molte altre iniziative. Questo nuovo percorso nasce dal test di successo della linea di panini 'I burger di Cicciogamer89', lanciata nel 2023, e ne rappresenta la naturale evoluzione. La mia passione per la cucina, che ho sempre condiviso nei miei video, con ricette e consigli culinari, è ciò che ha ispirato questa nuova avventura. Adesso è il momento di portare questa passione a un nuovo livello. A partire dal concept del ristorante, che non sarà semplicemente un posto dove mangiare ma uno spazio in continua evoluzione che ospiterà eventi e molto altro".

Centrale la partnership con Kuiri che è stata capace di innovare il modello di business della ristorazione, creando un network di cucine metropolitane integrate, per fornire a terzi servizi di Virtual Brand, Virtual Franchising e Delivery. Kuiri è partecipata della famiglia Del Vecchio, anche attraverso il fondo Lmdv Capital (lmdvcapital.it), attivo nel settore Food & Beverage con diversi ristoranti a Milano, Pietrasanta e Portofino, e la partecipazione in Boem (drinkboem.com). Tra gli investitori compaiono anche il fondo Azimut (azimut.it) e B Heroes (bheroes.it).

“Kuiri negli ultimi 4 anni ha compiuto un percorso nel food che ha attraversato tutte le sue ultime evoluzioni: ha sostenuto, per prima in Italia, la crescente necessità di supporto tecnologico e strategico sia delle grandi catene del food che delle piccole start-up con i Kuiri-lab e recentemente attraverso Kuiri-Urban Food Court: vere e proprie opere di riqualificazione di prestigiosi mercati di quartiere nei maggiori centri urbani. Oggi, attraverso questa nuova partnership con In-Sane seguiamo il nostro percorso evolutivo e lo facciamo insieme al leader del mercato dei talent in Italia”, sottolinea Paolo Colapietro, Ceo e co-founder di Kuiri srl.